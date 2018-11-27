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27.11.18 / 20:22 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин»

Информации о пострадавших нет

В Петербурге загорелся строящийся дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин». Об этом во вторник сообщили в ГУ МЧС по городу.

Ледокол загорелся на территории АО «Адмиралтейские верфи», передает ТАСС. По предварительной информации спасателей, горят две палубы судна. В настоящий момент данных о пострадавших нет. Причина возгорания неизвестна.

На месте работают 75 спасателей и 15 единиц техники. МЧС присвоило пожару повышенный – второй – уровень сложности.

Добавим, в августе очевидцы заметили дым, который шел из ледокола «Сибирь». О возгорании сообщили спасателем. В МЧС позже заявили, что возгорания не было. На судне произошло короткое замыкание.

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