В Петербурге загорелся строящийся ледокол «Виктор Черномырдин»

В Петербурге загорелся строящийся дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин». Об этом во вторник сообщили в ГУ МЧС по городу.
Ледокол загорелся на территории АО «Адмиралтейские верфи», передает ТАСС. По предварительной информации спасателей, горят две палубы судна. В настоящий момент данных о пострадавших нет. Причина возгорания неизвестна.
На месте работают 75 спасателей и 15 единиц техники. МЧС присвоило пожару повышенный – второй – уровень сложности.
Добавим, в августе очевидцы заметили дым, который шел из ледокола «Сибирь». О возгорании сообщили спасателем. В МЧС позже заявили, что возгорания не было. На судне произошло короткое замыкание.
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