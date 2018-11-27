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27.11.18 / 09:54 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге задержали участников пикета в поддержку протеста в Ингушетии

Якобы за неповиновение полиции

Фото АБН

Накануне в центре Петербурга задержали нескольких участников акции в поддержку протеста народа Ингушетии против решения о переносе границы с Чечней. Об этом сообщил «Росбалт».

Активисты стояли в одиночных пикетах на углу Невского проспекта и Малой Садовой улицы. По данным Группы помощи задержанным, в результате было задержано девять человек.

Как передает «ОВД-Инфо», части задержанных вменяют неповиновение полиции, еще часть задержана за проживание без регистрации. Уточняется, что одному активисту понадобилась медицинская помощь, он доставлен в больницу. По данным издания на 23:45, в отделе полиции на ночь оставили двух человек.

Добавим, в конце октября Конституционный суд Ингушетии признал закон об установлении границы между республикой и Чечней не соответствующим конституции региона. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился в Конституционный суд РФ. Во вторник намечено заседание о пересмотре решения суда Ингушетии.

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