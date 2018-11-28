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28.11.18 / 18:56 Новости / Россия и мир / Экономика

Московская биржа закрылась на повышении

Индекс Мосбиржи - 2381,12; РТС - 1113,46

биржа

Фото АБН

Московская биржа в среду закрылась на повышении. Индекс Мосбиржи вырос на 1,81% до 2381,12; пунктов. Индекс РТС увеличился на 1,35% и составил 1113,46 пунктов.

Главный аналитик «Альпари» Анна Бодрова отметила, что отечественный фондовый рынок в среду бурно рос. Индекс Мосбиржи стоит у максимума за десять дней, но верхнюю границу торгового канала на уровне 2400 пунктов пока не пробивает. Основная поддержка идет от слабого рубля и ряда корпоративных новостей. Аналитик считает, что в четверг рублевый индикатор проторгуется в границах 2350-2400 пунктов, индекс РТС — в диапазоне 1100-1120 пунктов.

По мнению Бодровой, рубль слабеет вследствие почти подтвержденного намерения Банка России вернуться в январе на биржу с покупками иностранной валюты. Доллар поднялся сегодня к 66,40 рублей и сохраняет потенциал к росту. Краткосрочный торговый коридор тут вырисовывается в границах 67-67,65 рублей за доллар, но если вдруг рынок решит, что с эмоциями погорячился, пара доллар/рубль вернется в пределы 66,80-67,40 рублей. Для пары евро/рубль торговый диапазон на ближайшее время — 75,50-76,50 рублей. Присутствие регулятора на внутренних торгах делает интервенции практически объявленными вслух. Это лишит рубль естественной подвижности, что не радует участников торгов.

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