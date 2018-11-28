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28.11.18 / 19:32 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Чубайс: Петербург для «Роснано» — один из самых приоритетных регионов

Корпорация проинвестировала уже десять городских проектов

Фото администрации Петербурга

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на встрече с врио губернатора Александром Бегловым назвал Петербург одним из самых приоритетных регионов. Об этом в среду сообщили в Смольном.

Компания профинансировала в Петербурге десять проектов с общей суммой вложений 8 млрд рублей. Также в рамках встречи на XI Петербургском Международном инновационном форуме Беглов и Чубайс обсудили развитие высокотехнологичного производства в городе. В том числе поднимался вопрос сотрудничества городского правительства и «Роснано» в производстве светодиодов, развития городского транспорта, дорожного строительства, жилищно-коммунального хозяйства. По итогам встречи действующий глава города поручил отраслевым органам проработать вопрос поддержки дальнейшей деятельности корпорации в Петербурге.

Отметим, представители «Роснано» на совещании представили свою продукцию светодиодного освещения, стеклопакеты с нанопокрытием, конструкции из композитных материалов для городской среды и пр. Ранее Чубайс предупредил об угрозе энергетического кризиса в России. Он заявил, что власти должны увеличить мощности. Иначе растущий спрос на электроэнергию превысит существующие возможности.

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