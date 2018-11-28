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28.11.18 / 18:06 Новости / Петербург и Ленобласть

Кадастровая стоимость квартир в Петербурге выросла на 5,9%

По оценке комитета имущественных отношений Петербурга

Коллаж АБН

Кадастровая стоимость петербургских квартир выросла на 5,9% за год и составила 95,6 тыс. рублей за кв. м. Об этом в среду сообщили в комитет имущественных отношений (КИО) Петербурга.

Такой рост сравним с уровнем инфляции в стране. При этом рыночная стоимость квадратного метра достигает 103,6 тыс. рублей. Данные стали известны после переоценки КИО и учреждением «Кадастровая оценка» всей недвижимости в городе.

По данным комитета, кадастровая стоимость всех нежилых помещений на территории Петербурга упала на 30%. А средняя кадастровая стоимость за 1 кв. м уменьшилась на 54%. Средняя кадастровая стоимость 1 кв. м земельного участка достигла 3,8 тыс. рублей.

Наивысший процент роста стоимости у участков для гостиниц в Курортном районе города, а наименьший участки рекреационного и социального назначения; участки под гаражи; станции технического обслуживания. На 5,5% упала общая кадастровая стоимость зданий. Она достигла уровня 6,3 млрд рублей. В целом, рост кадастровой стоимости по всем видам недвижимости составил 1%.

Отметим, ежегодная переоценка проводится для актуализации данных. Оценивалась вся недвижимость как физических, так и юридических лиц. А также недвижимость, являющаяся государственной собственностью. Всего комитет и «Кадастровая оценка» оценили 3 млн объектов.

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