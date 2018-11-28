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28.11.18 / 18:29 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В Петербурге на «Полисане» открылось новое производство

НА котором будут производить собственные лекарства

В Петербурге на фармацевтическом заводе «Полисан» открылось производство твердых лекарственных средств. Об этом в среду сообщили в аппарате вице-губернатора Петербурга Сергея Мовчана.

В новом корпусе также расположилась контрольно-аналитическая и микробиологическая лаборатория, а также администрация завода. Торжественное открытие третьей очереди при участии Сергея Мовчана состоялось на XI Петербургском Международном инновационном форуме.

В сообщении аппарата говорится, что из-за нового производства выпуск таблеток увеличится в три раза. Изготавливаться будет противовирусный препарат циклоферон, метаболический протектор цитофлавин и в сотрудничестве с компанией Bayer кардиологический препарат ксарелто.

Отметим, в проект было инвестировано около 4,5 млрд рублей. В январе прошлого года проект реконструкции завода был признан стратегическим инвестиционным проектом Санкт-Петербурга, а сам «Полисан» — стратегическим инвестором города.

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