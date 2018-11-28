Минэкономразвития прогнозирует рост добычи угля к 2036 году Объем экспорта угля к 2036 году увеличится до 296,5 млн тонн

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост добычи угля к 2036 году на 41,6%. Об этом стало известно в среду из долгосрочного прогноза социально-экономического развития РФ до 2036 года Минэкономразвития.

Добыча угля увеличится до 602 млн тонн в сравнении с текущим годом. Согласно документу, экспорт угла к 2030 году вырастет до 250,5 млн тонн, а к 2036 – до 296,5 млн тонн. Министерство подчеркнуло, что в последние годы на объемы добычи угля главным образом влияет его экспорт.

Отметим, в мае текущего года добыча угля в России выросла на 7,1% год к году. За этот месяц объем добычи угля в стране составил 35,33 млн тонн угля. За январь-май добыча выросла на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На тот момент объем добытого угла достиг 176,17 млн тонн.