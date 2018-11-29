ГУ МЧС предупредило петербуржцев об усилении ветра до 15 м/с в четверг А температура воздуха составит до -4

В четверг в Петербурге ожидается усиление юго-западного ветра, его порывы могут достигать 15 м/с. Об этом предупредило городское ГУ МЧС.

По данным Северо-Западного УГМС, температура воздуха днем опустится до -2…-4 градусов. Будет облачно, но без осадков.

Добавим, в Ленобласти в четверг будет облачная с прояснениями погода. Столбик термометра опустится днем до -1…-6 градусов, местами возможно похолодание до -9 градусов. Местами ожидается небольшой снег. Также синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.