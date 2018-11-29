Перекрытые полосы движения в северной части КАД не откроют до 15 декабря Из-за продления ремонтных работ

Две перекрытые полосы движения КАД на пересечении с проспектом Культуры не откроют до 15 декабря. Об этом в четверг сообщили в управлении федеральных автодорог «Северо-запад» (Упрдор «Северо-запад»).

Дорога перекрыта с 10 ноября текущего года из-за работ по замене деформационного шва на этом участке. Ранее предполагалось открыть полосы 1 декабря. Как сообщает пресс-служба «Северо-запада» срок продлили из-за дополнительных работ. На этом участке всего три полосы.

Отметим, дорогу ремонтируют круглосуточно в три смены. На участке установили временные дорожные знаки, световую сигнализацию и водоналивные барьеры, которые ограждают ремонтируемый участок. Генподрядчиком работ является ООО «ЕвроТрансСтрой».