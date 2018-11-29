В этом году Смольный установил по городу 66 новогодних елок и два вертепа Это на 11 елей больше, чем в прошлом году

В 2018 году правительство Петербурга обеспечило установку 66 новогодних елок и два вертепа – у Казанского собора и в Александро-Невской лавре. Об этом в четверг на заседании правительства сообщил глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Сергей Серезлеев.

Это на 11 елей больше, чем в прошлом году, отметил Серезлеев. Также в этом году в Петербурге появилось 17 новых проектов оформления. Традиционно украшены основные магистрали, в том числе Невский проспект и Московский проспект, а также 10 мостов.

В этом году больше украшений выделили Красносельскому, Красногвардейскому, Калининскому и Кронштадтскому районам. В Красносельском районе появятся две дополнительные елки и будет украшено больше улиц, Красногвардейскому району добавят одну ель и украшения на мост Александра Невского и Свердловскую набережную, в Калининском районе поставят елку у метро «Академическая» и дополнительно украсит Арсенальную набережную.

Серезлеев подчеркнул, что в прошлом году горожане были рады вертепу у Казанского собора, поэтому в этом году Смольный решил выделить деньги на установку еще одного вертепа – в Александро-Невской лавре. Также в этом году на Казанский собор будут проецировать изображение Иконы Божьей матери.

Чиновники Смольного советуют горожанам пройти по нескольким праздничным маршрутам. Это Петропавловская крепость, где в этом году украсили и мосты, это Семимостье, а также маршрут от Дворцовой площади через Александровский сад и Конногвардейский бульвар к Новой Голландии.

В 2018 году полностью обновили оформление Вознесенского проспекта, Ушаковской развязки и Большого проспекта Петроградской стороны. Также дополнено оформление Суворовского проспекта, по-новому украшены деревья и ограждения вдоль реки Фонтанки у Инженерного замка, а также по Свердловской набережной и Шпалерной улице.

Напомним, ранее комитет по культуре рассказал, что новогодние гулянья в Петербурге начнутся 31 декабря в 23:00 и продлятся до 4:00 1 января. Салют над Петропавловской крепостью пройдет в 3:00. Праздничные мероприятия займут Дворцовую площадь, Большой Гостиный двор и Малую Конюшенную улицу. Общественный транспорт будет работать всю ночь.