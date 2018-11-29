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29.11.18 / 10:45 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Новогодние гулянья в Петербурге начнутся за час до полуночи

А фейерверк будет в 3:00

Новогодние гулянья в Петербурга начнутся в 23:00 31 декабря. Об этом в четверг на заседании правительства Петербурга рассказал глава комитета по культуре Константин Сухенко.

Новогодняя программа займет три площадки – Большой Гостиный двор, Дворцовую площадь и Малая Конюшенная улица. На Дворцовой площади будет установлена сцена в виде сказочного замка. На концерте будут выступать артисты, в том числе артисты шоу «Голос». Подрядчиком на проведении мероприятий на Дворцовой площади стала компания «Альтернатива».

Новогодняя программа рассчитана до 4:00. Фейерверк на Петропавловской площади начнется в 3:00. По словам Сухенко, основная волна горожан, выезжающих в центр города, приходится как раз на 1:00-3:00 ночи.

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Всего в городе пройдет более 250 мероприятий. Они охватят даты с 3 декабря 2018 года по 30 января 2019 года.

Также глава комитета по культуре рассказал, что Смольный подготовил специальную телевизионную программу. Она стартует в 23:00 на телеканале «Санкт-Петербург».

Отметим, в новогоднюю ночь в Петербурге будет работать метро и общественный транспорт. Метро и ночные маршруты будут работать круглосуточно в ночь с 31 декабря на 1 января и в ночь с 6 на 7 января. Маршруты автобусов по районам города назовут позже, но глава комитета по транспорту Александр Головин уже сказал, что особых отличий в маршрутах от маршрутов предыдущих лет не будет.

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