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29.11.18 / 17:04 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге запись в первые классы школ начнется 15 декабря

И продлится до 5 сентября

тамбовский областьВ Петербурге запись детей в первые классы школ на 2019-2020 учебный год начнется 15 декабря текущего года. Об этом в четверг сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.
Эта дата установлена только для льготных категорий граждан. Они смогут подавать документы до 19 января 2019 года включительно. Затем с 20 января преимущественное право льготников будет реализовываться на свободные места. С того же дня и до 30 июня записываться смогут дети, проживающие на закрепленной за школой территории. А с 1 июля документы смогут подавать дети, не проживающие на закрепленной территории.

При этом если школа уже зачислила всех детей с закрепленной территории, она может начать принимать детей с других районов с 10 мая 2019 года. Преимущественное право реализовывается строго в отведенные сроки.
Родители могут подавать заявление сразу в три школы. Для этого необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и оригинал свидетельства о рождении ребенка.

Отметим, заявление можно подать в центре «Мои документы» или через Портал государственных и муниципальных услуг Петербурга. Для этого необходимо зарегистрировать учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

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