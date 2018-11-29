В Петербурге запись в первые классы школ начнется 15 декабря И продлится до 5 сентября

В Петербурге запись детей в первые классы школ на 2019-2020 учебный год начнется 15 декабря текущего года. Об этом в четверг сообщили в комитете по печати и взаимодействию со СМИ.

Эта дата установлена только для льготных категорий граждан. Они смогут подавать документы до 19 января 2019 года включительно. Затем с 20 января преимущественное право льготников будет реализовываться на свободные места. С того же дня и до 30 июня записываться смогут дети, проживающие на закрепленной за школой территории. А с 1 июля документы смогут подавать дети, не проживающие на закрепленной территории.

При этом если школа уже зачислила всех детей с закрепленной территории, она может начать принимать детей с других районов с 10 мая 2019 года. Преимущественное право реализовывается строго в отведенные сроки.

Родители могут подавать заявление сразу в три школы. Для этого необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и оригинал свидетельства о рождении ребенка.

Отметим, заявление можно подать в центре «Мои документы» или через Портал государственных и муниципальных услуг Петербурга. Для этого необходимо зарегистрировать учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).