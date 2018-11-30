Все новости

30.11.18 / 21:29 Новости / Россия и мир / Экономика

Чистая прибыль «Газпрома» в III квартале выросла в 1,9 раза год к году

До 386,45 млрд рублей

Фото АБН

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в III квартале 2018 года выросла в 1,9 раза год к году. Об этом организация сообщила в пятницу.

Размер чистой прибыли компании составил 386,45 млрд рублей. Выручка увеличилась на 34,8% до 1,93 трлн рублей. Прибыль от продаж стала больше в 2,4 раза и составила 505,68 млрд рублей.

Чистая прибыль за январь-сентябрь текущего года выросла в 1,7 раза. Она составила 1,02 трлн рублей. Выручка за этот же период увеличилась на 27,2% и составила 5,9 трлн рублей. Прибыль также выросла – в 2 раза до 1,38 трлн рублей.

Напомним, в среду зампред правления компании Андрей Круглов заявил, что «Газпром» принял бюджет. Согласно документу, дивиденды организации должны вырасти. Акции компании начали дорожать после этой новости. К вечеру среды стоимость одной бумаги увеличилась на 7,66%.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,138 seconds.