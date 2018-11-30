Чистая прибыль «Газпрома» в III квартале выросла в 1,9 раза год к году До 386,45 млрд рублей

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в III квартале 2018 года выросла в 1,9 раза год к году. Об этом организация сообщила в пятницу.

Размер чистой прибыли компании составил 386,45 млрд рублей. Выручка увеличилась на 34,8% до 1,93 трлн рублей. Прибыль от продаж стала больше в 2,4 раза и составила 505,68 млрд рублей.

Чистая прибыль за январь-сентябрь текущего года выросла в 1,7 раза. Она составила 1,02 трлн рублей. Выручка за этот же период увеличилась на 27,2% и составила 5,9 трлн рублей. Прибыль также выросла – в 2 раза до 1,38 трлн рублей.

Напомним, в среду зампред правления компании Андрей Круглов заявил, что «Газпром» принял бюджет. Согласно документу, дивиденды организации должны вырасти. Акции компании начали дорожать после этой новости. К вечеру среды стоимость одной бумаги увеличилась на 7,66%.