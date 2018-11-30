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30.11.18 / 13:04 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В петербургском ТРК «Лето» открылась дизайн-студия IKEA

Уже шестая в России

В ТРК «Лето» в Петербурге открылась дизайн-студия кухонь и гардеробов IKEA. Об этом в компании сообщили в пятницу.

Площадь магазина — 250 кв. м. Напомним, сотрудники дизайн-студии помогут посетителям спланировать кухню и гардеробную, исходя из их пожеланий, планировки дома или квартиры и предполагаемого бюджета. Также в студии можно будет получить заказы весом до 20 кг, сделанные в интернет-магазине IKEA.

«В октябре в Санкт-Петербурге начала работу первая дизайн-студия, она уже показывает впечатляющие результаты: за месяц посетители спланировали более 400 кухонь и 150 гардеробов», – заявил генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

С июня 2018 года IKEA открыла уже шесть дизайн-студий в России. Они открылись в ТЦ «Авиапарк», ЖК «LIFE-Ботанический Сад» и ТРЦ «Афимолл Сити» в Москве, ТРК «Атлантик Сити» в Петербурге, ТРЦ «Седьмое Небо» в Нижнем Новгороде и ТРЦ «Тюмень Сити Молл» в Тюмени. IKEA работает в России с 2003 года.

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