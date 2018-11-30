Все новости

30.11.18 / 19:53 Новости / Петербург и Ленобласть

С начала 2018 года в Петербурге ввели в эксплуатацию шесть проблемных жилых домов

Всего их было 39

Коллаж АБН

С начала 2018 года в Петербурге правительство разрешило ввести в эксплуатацию шесть проблемных многоквартирных жилых домов. Об этом в пятницу сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина.

По данным аппарата на начало года, проблемных домов было 39. В настоящий момент 10 домов находятся в завершающей стадии. Также до конца года власти планируют ввести в эксплуатацию еще четыре многоквартирных здания, которых не было в списке проблемных.

В аппарате отметили, что на 2019 год запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 23 домов. Их общая площадь составляет 344,154 тыс. кв.м на 7171 квартиру.

Добавим, ранее в ноябре комитет по строительству Петербурга заявил, что два корпуса ЖК «Новая Каменка» готовы на 99%. Это корпуса 4 и 5. Застройщик – «СУ-155». Компания планировала устранить все замечания к 30 ноября.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,152 seconds.