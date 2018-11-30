С начала 2018 года в Петербурге ввели в эксплуатацию шесть проблемных жилых домов Всего их было 39

С начала 2018 года в Петербурге правительство разрешило ввести в эксплуатацию шесть проблемных многоквартирных жилых домов. Об этом в пятницу сообщили в аппарате вице-губернатора города Игоря Албина.

По данным аппарата на начало года, проблемных домов было 39. В настоящий момент 10 домов находятся в завершающей стадии. Также до конца года власти планируют ввести в эксплуатацию еще четыре многоквартирных здания, которых не было в списке проблемных.

В аппарате отметили, что на 2019 год запланировано завершение строительства и ввод в эксплуатацию 23 домов. Их общая площадь составляет 344,154 тыс. кв.м на 7171 квартиру.

Добавим, ранее в ноябре комитет по строительству Петербурга заявил, что два корпуса ЖК «Новая Каменка» готовы на 99%. Это корпуса 4 и 5. Застройщик – «СУ-155». Компания планировала устранить все замечания к 30 ноября.