В Петербурге заработала зимняя горячая линия по вопросам уборки улиц

В Петербурге заработала зимняя горячая линия по вопросам уборки улиц. Об этом в субботу сообщили в комитете по благоустройству.

Горячая линия работает круглосуточно по многоканальному телефону 576-14-83. Также жители города могут направить заявки по телефону дежурной службы комитета по номеру 314-60-13.

Кроме этого, ведомство актуализировало список телефонов горячих линий специализированных дорожных организаций. Они опубликованы на сайте комитета.

Напомним, ранее МЧС предупредило о снеге в воскресенье в Петербурге. Также ожидается гололедица. Температура воздуха от -4 до -6 градусов.