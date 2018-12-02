Паспорт ОАЭ стал «сильнейшим» в мировом рейтинге Passport Index Российский паспорт отнесли к 38 категории

Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) занял первую строчку в рейтинге Passport Index в этом году. Об этом стало известно в воскресенье.

Добавим, составили списка разделили страны на 93 категории. Эксперты посчитали количество стран, в которые обладатели того или иного паспорта могут въезжать без визы.

Оказалось, что граждане ОАЭ могут посетить без визы 113 стран, еще в 54 странах они должны получить визу по прибытии. При этом оформлять визу заранее им нужно только в 31 страну.

Ко второй категории специалисты отнесли Сингапур (127 стран без визы, 39 государств с визой по прибытии и 32 страны с заблаговременным оформлением визы) и Германию (126, 40 и 32 страны соответственно). Россия оказалась в 38 категории (79, 37 и 82 страны) вместе с Маршалловыми островами (74, 42 и 82).

Ранее аналогичный рейтинг составила компания Henley & Partners. Согласно этому исследованию, «сильнейшим» паспортом мира был признан паспорт Японии. Паспорт ОАЭ оказался только на 21 месте, а российский документ – на 47 строчке.