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03.12.18 / 19:30 Новости / Россия и мир / Финансы / Экономика

Московская биржа закрылась ростом основных индексов более чем на 2%

Индекс Мосбиржи – 2441,19 пункта; индекс РТС – 1154,18 пункта

Московская биржа

Коллаж АБН

Московская биржа в понедельник завершила торги ростом основных индексов более чем на 2%. Индекс Мосбиржи к вечеру составил 2441,19 пункта, а индекс РТС – 1154,18 пункта.

Индекс Мосбиржи за день набрал 2,04%, а РТС в ходе торгов поднялся на 2,49%.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко считает, что ближайший критический уровень индекса Мосбиржи лежит вблизи отметки 2450 пунктов. При отсутствии негативных обстоятельств индекс может попробовать достичь этого уровня. При этом риски новых санкций и нестабильные цены на нефть могут помешать росту российского фондового рынка.

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