Группа компаний «Черкизово» закрыло сделку по покупке «Алтайского бройлера». Об этом во вторник сообщил основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев.
Сумма сделки составила 4,6 млрд рублей, передает «Интерфакс». Продавец – основной собственник белгородской группы компаний «Приосколье» Геннадий Бобрицкий.
Добавим, ранее стало известно, что «Черкизово» планирует купить петербургского производителя мяса «Самсон». Доля – 75%. Сделку должна одобрить ФАС.
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