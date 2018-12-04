«Черкизово» закрыло сделку по покупке «Алтайского бройлера»

Группа компаний «Черкизово» закрыло сделку по покупке «Алтайского бройлера». Об этом во вторник сообщил основатель группы «Черкизово» Игорь Бабаев.

Сумма сделки составила 4,6 млрд рублей, передает «Интерфакс». Продавец – основной собственник белгородской группы компаний «Приосколье» Геннадий Бобрицкий.

Добавим, ранее стало известно, что «Черкизово» планирует купить петербургского производителя мяса «Самсон». Доля – 75%. Сделку должна одобрить ФАС.