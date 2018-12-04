Приостановка ипотеки, популярные приложения и прогнозы на будущее. Итоги вторника

Датский банк Saxo Bank опубликовал традиционные неофициальные «шокирующие прогнозы» на следующий год, а Россия и ОПЕК не могут договориться об уровне сокращения добычи нефти. Всемирный банк сообщил, что Россия может бороться с бедностью и при умеренных темпах роста экономики. В это время Центробанк предложил ввести возможность по приостановке выплаты ипотеки. Google назвал лучшее приложение, а Apple представила список самых популярных приложений уходящего года.

Saxo Bank опубликовал «шокирующие прогнозы» на 2019 год. Главный экономист банка заявил, что показатель общемирового объема денег опустился на самый низкий уровень за последние десятилетия.

СМИ: Россия и ОПЕК не могут прийти к компромиссу по сокращению добычи нефти. Россия готова сократить нефтедобычу только на 140 тыс. баррелей.

Всемирный банк: Россия может достичь снижения бедности до 6,6% даже при умеренных темпах роста экономики. Для этого необходимо изменить систему социальной поддержки.

Google и Apple назвали лучшие и популярные приложения 2018 года. В списке Apple тройка лидеров осталась прежней.

Центробанк предложил ввести возможность приостановки выплат по ипотеке. Причинами приостановки могут стать увольнение, болезнь и несчастные случаи.