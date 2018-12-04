Полицейские Костромской области в ходе обыска изъяли три поддельных ювелирных клейма И ювелирные украшения

Полицейские Костромской области в ходе обыска изъяли три поддельных ювелирных клейма. Об этом во вторник сообщили в ГУ МВД по региону.

Обыски прошли на рабочем месте и в квартире сотрудника ювелирного производства. Его подозревают в нарушении правил изготовления и использования государственных пробирных клейм, заявили в ГУ МВД по Костромской области. Сотрудники ведомства задержали подозреваемого.

Кроме этого, полицейские установили заказчиков ювелира. Правоохранительные органы обнаружили у них золото и серебро на сумму более 8 млн рублей. Также у них нашли приспособления для нанесения поддельных оттисков на украшения.

Добавим, летом текущего года следственные действия прошли в Костроме на ювелирном производстве. Оно связано с брендом Sokolov. В компании заявили, что следственные действия касались поставщика организации. В конце прошлого года власти региона сообщили о недоимке по налогу из ювелирной отрасли области.