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04.12.18 / 15:56 Новости / Общество / Россия и мир

Полицейские Костромской области в ходе обыска изъяли три поддельных ювелирных клейма

И ювелирные украшения

Полицейские Костромской области в ходе обыска изъяли три поддельных ювелирных клейма. Об этом во вторник сообщили в ГУ МВД по региону.

Обыски прошли на рабочем месте и в квартире сотрудника ювелирного производства. Его подозревают в нарушении правил изготовления и использования государственных пробирных клейм, заявили в ГУ МВД по Костромской области. Сотрудники ведомства задержали подозреваемого.

Кроме этого, полицейские установили заказчиков ювелира. Правоохранительные органы обнаружили у них золото и серебро на сумму более 8 млн рублей. Также у них нашли приспособления для нанесения поддельных оттисков на украшения.

Добавим, летом текущего года следственные действия прошли в Костроме на ювелирном производстве. Оно связано с брендом Sokolov. В компании заявили, что следственные действия касались поставщика организации. В конце прошлого года власти региона сообщили о недоимке по налогу из ювелирной отрасли области.

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