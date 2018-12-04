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04.12.18 / 19:01 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

В ноябре в Петербурге сдали 123 тыс. кв. м жилья

Лидером по вводу жилья стал Выборгский район

В ноябре 2018 года в Петербурге сдали в эксплуатацию 123 тыс. кв. м жилья. Об этом во вторник сообщили в комитете по строительству.

В эксплуатацию ввели 158 домов, включая индивидуальное строительство. Это почти 2 тыс. квартир.

Лидером по вводу жилья в ноябре стал Выборгский район, на втором месте — Пушкинский район. На третьем месте Петроградский район, где введен в эксплуатацию один дом на 249 квартир.

В прошлом месяце в Петербурге ввели 204,5 тыс. кв. м жилья. Лидером стал Красносельский район.

Ранее Росстат сообщил, что в Петербурге за первые десять месяцев текущего года построили на 36,1% меньше жилья, чем за тот же период 2017 года. Это худший результат в десятке регионов по объему ввода многоквартирных домов застройщиками. Лучший результат — у Москвы: за январь-октябрь столица нарастила объем строительства на 23,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

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