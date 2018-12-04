В Петербурге за 2018 год построили на 36% меньше жилья год к году А в Москве построили на 23% больше жилья

В Петербурге за первые десять месяцев текущего года построили на 36,1% меньше жилья, чем за тот же период 2017 года. Об этом во вторник сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

Это худший результат в десятке регионов по объему ввода многоквартирных домов застройщиками. Лучший результат у Москвы: за январь-октябрь столица нарастила объем строительства на 23,9% больше, чем за тот же период прошлого года.

В целом в текущем году будет построено 77,5 млн кв. м. Из них доля индустриального жилья равна 43,5 млн кв. м, а индивидуального примерно 34 млн кв. м.

Чтобы накопить на квартиру российской семье в среднем необходимо 5,2 года. В Магаданской области семье могут собрать деньги за 2,6 года. Это рекорд по самой высокой скорости накопления в субъектах РФ. В Ямало-Ненецком автономном округе среднестатистической семье понадобится 2,7 года. Дольше всего без квартиры придется жить жителям Приморского края — 9 лет и Нижегородской области — 8,1 года. В столице на это нужно 7,9 года, в Петербурге — 6,6 года. Этот срок увеличивается, если семья при этом снимает квартиру.

Отметим, по объемам строительства и ввода домов лидируют десять субъектов РФ: Московская область и Москва, Краснодарский край, Ленобласть и Петербург, Татарстан, Ростовская область, Свердловская область, Самарская область и Новосибирская область. В прошлом году построили 78,6 млн кв. м жилья. В 2016 – 80,2 млн кв. м. Абсолютный рекорд по объемам ввода жилья стал 2015 год. Тогда в стране построили 83,8 млн кв. м жилья.