ФНБ сократился за ноябрь на 404 млрд рублей До 4,568 трлн рублей

Фонд национального благосостояния (ФНБ) сократился за ноябрь на 404 млрд рублей. Об этом в среду сообщило министерство финансов.

По данным ведомства на 1 декабря, объем фонда составил 4,568 трлн рублей. Это около $68,5 млрд. В долларовом выражении ФНБ уменьшился на $7 млрд.

Отметим, в октябре фонд также уменьшился. Его размер сократился на 32,05 млрд рублей до 4,972 трлн рублей. Последний раз пополнение фонда произошло в октябре. Тогда глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ФНБ хватит только на один экономический кризис.