Все новости

05.12.18 / 19:56 Новости / Россия и мир / Экономика

ФНБ сократился за ноябрь на 404 млрд рублей

До 4,568 трлн рублей

Жилищная инспекция ПетербургаФонд национального благосостояния (ФНБ) сократился за ноябрь на 404 млрд рублей. Об этом в среду сообщило министерство финансов.

По данным ведомства на 1 декабря, объем фонда составил 4,568 трлн рублей. Это около $68,5 млрд. В долларовом выражении ФНБ уменьшился на $7 млрд.

Отметим, в октябре фонд также уменьшился. Его размер сократился на 32,05 млрд рублей до 4,972 трлн рублей. Последний раз пополнение фонда произошло в октябре. Тогда глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что ФНБ хватит только на один экономический кризис.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

111 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.