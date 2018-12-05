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05.12.18 / 18:42 Новости / Россия и мир

Правительство Москвы одобрило повышение стоимости услуг ЖКХ со следующего года

В среднем на 1,7%

Правительство Москвы одобрило повышение стоимости услуг ЖКХ с 1 января 2019 года. Об этом в среду сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.

С начала года стоимость коммунальных услуг вырастет на 1,7%, а с 1 июля – на 4,8%. Также власти Москвы утвердили новый тариф за содержание жилого помещения, передает «Интерфакс». Тариф увеличится в среднем на 1,9 рублей. Взнос на капитальный ремонт вырастет на 1,19 рублей.

Льготный найм жилого помещения станет дороже на 35 копеек, фактический найм – на 2,11 рубля. Также подорожают коммерческий найм на 1,38 рублей; найм в жилищном фонде бездатационных домов – на 2,82 рубля. Департамент отметил, что в июле эти тарифы пересматриваться не будут.

Напомним, в ноябре премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении индексации оплаты за ЖКХ. Согласно изменениям, индексация будет происходить два раза. Сначала 1 января, затем – 1 июля. Правительство решило, что с января стоимость ЖКХ должна вырасти на 1,7%, а с 1 июля – на 2,4%.

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