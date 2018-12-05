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05.12.18 / 18:18 Новости / Петербург и Ленобласть

Бывший глава «Управления заказчика» комитета по энергетике назначен советником губернатора

С понедельника

Коллаж АБН

Экс-глава ГКУ «Управление заказчика», подведомственного комитету по энергетике, Игорь Забиран назначен советником врио губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом стало известно в среду.

Как передает «Фонтанка», документ был подписан в 3 декабря.

Отметим, Игорь Забиран был главой компании «МТЭР Санкт-Петербург» — генподрядчика «Теплосети» Петербурга по ремонту труб. Затем в 2013 году он стал директором ГКУ «Управление заказчика». Через два года Забиран ушел с этого поста. И еще через год начал свою карьеру в «Ленэнерго» . В конце прошлого года новоиспеченный советник губернатора ушел из компании.

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