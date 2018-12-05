С 10 декабря жителям Репино и Солнечного придется делать пересадку на Приморском шоссе Изменились трассы маршрутов автобусов № 211, 306, К-305, К-400

С 10 декабря из-за строительства водоводов в поселках Репино и Солнечное меняются маршруты автобусов, следующих по Приморскому шоссе, и в ряде случаев жителям этих поселков придется делать пересадку. Об этом в среду сообщили в комитете по транспорту.

Меняются трассы автобусных маршрутов № 211, 306, К-305, К-400. По пути от Сестрорецка к Зеленогорску автобусы № 211, К-305, К-400 будут идти по Зеленогорскому шоссе до поселка Репино, далее по Вокзальной улице, улице Репина, с выходом на Приморское шоссе. На Зеленогорском шоссе для них организуются временные остановки у железнодорожной платформы Солнечное, улицы Танкистов и железнодорожной платформы Репино. В обратном направлении автобусы следуют по своей трассе.

Автобусы маршрута № 306 на пути от АС «Сестрорецк, Курортная улицы» следуют по действующей трассе до Приморского шоссе, далее по Зеленогорскому шоссе, Вокзальной улице (посёлок Солнечное), Приморскому шоссе, далее по действующей трассе. В обратном направлении трасса сохраняется.

Кроме того, появится дополнительная перевозка пассажиров автобусами по кольцу: Зеленогорское шоссе, платформа Репино — улица Вокзальная — Приморское шоссе — Зеленогорское шоссе. В месте уширения проезжей части на Зеленогорском шоссе у платформы Репино можно будет совершить пересадку с регулярных автобусов на заказной автобус «Репино — Солнечное». Оплачивать проезд при пересадке с регулярного автобуса на заказной не придется.