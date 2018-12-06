В Петербурге возбудили дело после проверки вспышки сальмонеллеза в частном детсаду Проверку проводила прокуратура

По результатам проверки информации о заболевании воспитанников частного детского сада «Аспект» на Наличной улице полиция возбудила дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Об этом в четверг сообщили в прокуратуре Петербурга.

По данным прокуратуры Василеостровского района, с 19 по 27 ноября врачи обнаружили кишечную инфекцию, в том числе сальмонеллез, у 20 воспитанников детсада. Материалы проверки передали в следственные органы и следственное управление районного УМВД возбудило дело.

Напомним, о вспышке сальмонеллеза в образовательном центре на Наличной улице в конце ноября сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу. Тогда речь шла о 14 случаях кишечной инфекции, из которых у восьми детей подтвердился диагноз «сальмонеллез». Ведомство начало расследование и противоэпидемические мероприятия.