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06.12.18 / 12:00 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге возбудили дело после проверки вспышки сальмонеллеза в частном детсаду

Проверку проводила прокуратура

По результатам проверки информации о заболевании воспитанников частного детского сада «Аспект» на Наличной улице полиция возбудила дело по ч.1 ст.236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей). Об этом в четверг сообщили в прокуратуре Петербурга.

По данным прокуратуры Василеостровского района, с 19 по 27 ноября врачи обнаружили кишечную инфекцию, в том числе сальмонеллез, у 20 воспитанников детсада. Материалы проверки передали в следственные органы и следственное управление районного УМВД возбудило дело.

Напомним, о вспышке сальмонеллеза в образовательном центре на Наличной улице в конце ноября сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Петербургу. Тогда речь шла о 14 случаях кишечной инфекции, из которых у восьми детей подтвердился диагноз «сальмонеллез». Ведомство начало расследование и противоэпидемические мероприятия.

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