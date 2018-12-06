Минфин намерен разместить ОФЗ в юанях в 2019 году

Минфин России намерен разместить ОФЗ в юанях в 2019 году. Об этом в четверг сообщил глава департамента государственного долга ведомства Константин Вышковский.

Министерство активно работает над размещением облигаций в юанях, передает ТАСС слова Вышковского. Он также отметил, что ведомство планирует начать регулярно размещать инфляционные ОФЗ. Они могут стать ежемесячными, уточнил Вышковский.

Отметим, ранее Минфин разместил облигации в евро. Это произошло впервые за пять лет. Погашение предложенных в текущем году евробондов назначено на 2025 год.