Минфин намерен разместить ОФЗ в юанях в 2019 году

Минфин России намерен разместить ОФЗ в юанях в 2019 году. Об этом в четверг сообщил глава департамента государственного долга ведомства Константин Вышковский.
Министерство активно работает над размещением облигаций в юанях, передает ТАСС слова Вышковского. Он также отметил, что ведомство планирует начать регулярно размещать инфляционные ОФЗ. Они могут стать ежемесячными, уточнил Вышковский.
Отметим, ранее Минфин разместил облигации в евро. Это произошло впервые за пять лет. Погашение предложенных в текущем году евробондов назначено на 2025 год.
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