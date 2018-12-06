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06.12.18 / 20:42 Новости / Россия и мир

Ритейлеры: Парфюмерные пробники могут исчезнуть из магазинов

Из-за обязательной маркировки парфюмерной продукции

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ритейлеры предупредили о возможном исчезновении парфюмерных пробников с полок российских магазинов с 1 декабря 2019 года. Об этом в четверг сообщил замдиректора по логистике «Л’Этуаль» Андрей Кривенцев на конференции «Маркировка. Цифровой код честного бизнеса».

Такая угроза появилась из-за введения обязательной маркировки парфюмерии с 1 декабря следующего года, передает РБК. «Потому что нереально все это маркировать. И так нашу сеть ругают в соцсетях, что семплов не даем, а они совсем пропасть могут, если сейчас не вмешаемся», — возмутился Кривенцев.

В распоряжении председателя правительства о введении маркировки содержится список из десяти товаров: табачная продукция, парфюмерия, шины, одежда, блузки, пальто, постельное белье, обувь и фотокамеры. По мнению представителя «Л’Этуаль», парфюмерия является самым сложным для маркировки товаром. При этом летом компания представила Минпромторгу решение по маркировке, но после начала деятельности рабочей группы, ритейлеры начали сталкиваться с проблемами.

Кроме этого маркировку продукции нужно осуществлять до ввоза на территорию страны. «Получается, нам нужно создавать рабочие места в США и в Европе для маркировки продукции?», — удивился Кривенцов.

Отметим, в список обязательных к маркировке отбирались товары на основе кодов товарной номенклатуру внешнеэкономической деятельности. Перечень не выделяет рекламную продукцию. Поэтому все семплы и пробники подлежат маркировке. Представитель компании отметил, что подавалось письменное обращение в министерство промышленности и торговли, но ответ на него пока не получен.

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