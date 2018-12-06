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06.12.18 / 18:59 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге в Приморском УМВД проходят обыски – СМИ

Полицейских подозревают в злоупотреблении полномочиями

В управлении МВД Приморского района Петербурга проходят обыски. Они идут в четверг, пишет «Фонтанка».

Обыски проводят сотрудник Следственного комитета Приморского района и оперативники отдела «М» УФСБ Петербурга. Следственные действия проходят в связи со статьей «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, полиция намеренно допустили фальсификации по одному из дел. Также, по данным издания, один из полицейских фальсифицировал протоколы допросов, самостоятельно проставляя подписи за фигурантов.

Напомним, ранее в четверг стало известно о том, что полиция Петербурга начала проверку деятельности некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации» Александра Сокурова. По данным СМИ объектом проверки может быть работать директора фонда Николая Янкина, якобы подозреваемого в хищении бюджетных денег. Речь идет о субсидиях комитета по культуре Петербурга на съемки фильма «Опыты» о том, как Сокуров снимал свои работы.

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