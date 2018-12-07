Члены Градостроительного совета предложили отдельно обсудить фасады новой арены СКА

Члены Градостроительного совета Петербурга предложили вынести на отдельное обсуждение внешний облик новой арены для хоккейного клуба СКА. Такое мнение в пятницу выразили несколько участников заседания, передает корреспондент АБН.
По словам главы архитектурного бюро «Студия 44» Никиты Явейна, авторы эскизного проекта явно вдохновлялись образцами новой азиатской архитектуры. В ответ на эту реплику почетный президент петербургского Союза архитекторов Владимир Попов заметил, что это рвение к азиатской архитектуре в Петербурге «уже выросло во что-то непотребное». Он также выразил опасение, что в случае новой арены СКА будет «что-то подобное» (по всей видимости, Попов намекает на стадион «Санкт-Петербург Арена», автором проекта которого стал архитектор Кисё Куросава — АБН). Архитектор Михаил Мамошин попросил, чтобы в проекте новой ледовой арены отразилась «торжественная архитектура Московского проспекта», который является единым архитектурным ансамблем.
Сергей Шмаков, доцент кафедры архитектуры Академии художеств, выразил мнение, что решение о сносе исторического здания СКК принята. «Не знаю, кем и где, но есть ощущение, что этот вопрос решен», — сказал он. Также архитектор напомнил, что в будущем обвинять в этом решении будут Градсовет, большинство членов которого выступают против сноса как на первом собрании, так и на втором.
По сравнению с первой версией проекта авторы добавили надземный пешеходный переход, который свяжет стилобат здания с проспектом Юрия Гагарина, который тоже вызвал вопросы архитекторов города в плане нарушения перспективы аллеи парка Победы. Также проектировщики добавили новые въезды к арене, поменяли акценты на входных группах со стороны проспекта Космонавтов и проспекта Юрия Гагарина, а также внесли изменения в фасад здания в части металлической врезки.
Напомним, первое заседание Градсовета по этом вопросу состоялось в начале ноября. Тогда стало известно, что проектировщики новой арены для СКА, компания «Лайфкволити Эволюшн», предлагает снести историческое здание Спортивно-концертного комплекса. Вместо него они предлагают построить более объемное здание, которое присутствовавшие на Совете сравнили с баночкой мази «Звездочка» и забинтованной стеклянной банкой.
114 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.