Члены Градостроительного совета предложили отдельно обсудить фасады новой арены СКА Попросили сохранить «торжественную архитектуру Московского проспекта»

Члены Градостроительного совета Петербурга предложили вынести на отдельное обсуждение внешний облик новой арены для хоккейного клуба СКА. Такое мнение в пятницу выразили несколько участников заседания, передает корреспондент АБН.

По словам главы архитектурного бюро «Студия 44» Никиты Явейна, авторы эскизного проекта явно вдохновлялись образцами новой азиатской архитектуры. В ответ на эту реплику почетный президент петербургского Союза архитекторов Владимир Попов заметил, что это рвение к азиатской архитектуре в Петербурге «уже выросло во что-то непотребное». Он также выразил опасение, что в случае новой арены СКА будет «что-то подобное» (по всей видимости, Попов намекает на стадион «Санкт-Петербург Арена», автором проекта которого стал архитектор Кисё Куросава — АБН). Архитектор Михаил Мамошин попросил, чтобы в проекте новой ледовой арены отразилась «торжественная архитектура Московского проспекта», который является единым архитектурным ансамблем.

Сергей Шмаков, доцент кафедры архитектуры Академии художеств, выразил мнение, что решение о сносе исторического здания СКК принята. «Не знаю, кем и где, но есть ощущение, что этот вопрос решен», — сказал он. Также архитектор напомнил, что в будущем обвинять в этом решении будут Градсовет, большинство членов которого выступают против сноса как на первом собрании, так и на втором.

По сравнению с первой версией проекта авторы добавили надземный пешеходный переход, который свяжет стилобат здания с проспектом Юрия Гагарина, который тоже вызвал вопросы архитекторов города в плане нарушения перспективы аллеи парка Победы. Также проектировщики добавили новые въезды к арене, поменяли акценты на входных группах со стороны проспекта Космонавтов и проспекта Юрия Гагарина, а также внесли изменения в фасад здания в части металлической врезки.

Напомним, первое заседание Градсовета по этом вопросу состоялось в начале ноября. Тогда стало известно, что проектировщики новой арены для СКА, компания «Лайфкволити Эволюшн», предлагает снести историческое здание Спортивно-концертного комплекса. Вместо него они предлагают построить более объемное здание, которое присутствовавшие на Совете сравнили с баночкой мази «Звездочка» и забинтованной стеклянной банкой.