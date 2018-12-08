Полицейские Петербурга изъяли из незаконного оборота более 4 тыс. сим-карт

Полицейские Петербурга изъяли из незаконного оборота более 4 тыс. сим-карт. Об этом в ГУ МВД по городу сообщили в субботу.

Сотрудники полиции в Центральном районе города выявили факт незаконного заключения договоров по оказанию услуг телефонной связи. Полицейские составили протокол об административном правонарушении на человека, который продавал сим-карты.

Добавим, ранее полицейские начала расследование дело о продаже в Петербурге водительских удостоверений и паспортов несуществующего островного государства в Тихом океане. Страна называлась ASPI. Полиция подозревает в мошенничестве бывшего капитала дальнего плавания.