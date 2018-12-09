На два хоккейных матча на стадионе на Крестовском острове продано около 75 тыс. билетов Игры пройдут в декабре

В настоящее время на два хоккейных матча на стадионе на Крестовском острове в Петербурге продано около 75 тыс. билетов. Об этом накануне рассказал зампред совета директоров СКА Александр Медведев.

По его словам, порядка 40 тыс. билетов зрители купили на матч сборных России и Финляндии и 35 тыс. — на матч между СКА и ЦСКА, передает РИА Новости. Медведев отметил, что «задачи минимум» по количеству болельщиков на арене нет. Он добавил, что на стадионе установят четыре экрана, а не два, как на футболе, поэтому зрители смогут увидеть все детали игры.

О том, что на стадионе на Крестовском острове хотят провести хоккейные матчи, стало известно в октябре. В результате удалось согласовать два матча. Игра между сборными России и Финляндии намечена на 16 декабря, а между СКА и ЦСКА – на 22 декабря.