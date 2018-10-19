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19.10.18 / 09:05 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

СКА намерен провести хоккейный матч на стадионе на Крестовском

«Идет работа над тем, чтобы все прошло на самом высоком уровне»

Фото АБН

Петербургский хоккейный клуб СКА провел переговоры с футбольным клубом «Зенит» и компанией «Газпром» о проведении на стадионе на Крестовском хоккейного матча. Об этом накануне рассказали в СКА.

Как пишет ТАСС, на стадионе хотят провести игру Континентальной хоккейной лиги против московского ЦСКА. По словам члена совета директоров КХЛ и СКА Александра Медведева, согласования от «Газпрома» и «Зенита» получены. «С КХЛ проблем быть не должно… Идет работа над тем, чтобы все прошло на самом высоком уровне», — цитирует Медведева ТАСС.

Отметим, игра должна состояться 22 декабря. Ранее также сообщалось, что она может пройти на открытом воздухе. В прошлом сезоне СКА уже проводил матчи лиги на открытом воздухе – 2 декабря 2017 года против «Йокерита» в Хельсинки.

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