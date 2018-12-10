Депутаты внесли в Госдуму законопроекты об ограничении работы иностранных платежных сервисов Центробанк наделяется большими полномочиями

Депутаты «Единой России» и «Справедливой России» внесли в Государственную Думу законопроекты об ограничении работы иностранных платежных сервисов. Об этом стало известно в понедельник.

Документы являются проектами поправок к закону «О национальной платежной системе», передает «Коммерсант». Согласно одному из законопроектов, иностранные операторы не смогут проводить электронные платежи россиян без оператора платежной системы, который зарегистрирован в реестре Центробанка. Также этот документ обязывает операторов электронных кошельков уведомлять ЦБ о начале работы. В пояснительной записке сказано, что это касается Alipay, WeChat и аналогичных сервисов.

Также этот законопроект вводит ограничение для работы иностранных платежных систем в России – им потребуется открыть юридической лицо, войти в реестр Центробанка и изменить правила работы в соответствии с российскими законами. Это касается MoneyGram, Intel Express и аналогичных сервисов.

Кроме этого, внесен второй законопроект. Он разработан совместно с ЦБ. Документ регулирует использование мобильных платежных приложений банками. Согласно проекту поправок, банки должны уведомить регулятор о начале использования Apple Pay, Samsung Pay, MirPay. Также кредитные организации должны указывать в договоре с клиентом возможные риски и ограничения при использовании платежного приложения. Кроме этого, проект запрещает банкам давать доступ поставщикам таких приложений к аналогам собственноручной подписи, паролям, кодам и другим сведениям, которые используются для удостоверения права клиента распоряжаться деньгами.

Помимо этого, законопроект регулирует работы платежных агрегаторов, обрабатывающих операции по электронным кошелькам и платежным картам с торгово-сервисными предприятиями. За их работой будут следить Центробанк и Федеральная налоговая служба, а расчеты с гражданами начнут проводить через специальный счет.

Добавим, в ноябре «Яндекс.Касса» запустила возможность принимать оплату через WeChat Pay. Функция запущена для магазинов, которые работают с китайскими туристами. Ранее сервис подключил «Ситилинк».