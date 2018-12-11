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11.12.18 / 09:17 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербург проведет вторник со снегом и гололедицей

Температура воздуха составит -1…+1 градус

Фото АБН

Во вторник, 11 декабря, в Петербурге ожидается небольшой снег и мокрый снег, а на дорогах будет скользко. Такие данные приводит Северо-Западное УГМС.

По прогнозу синоптиков, столбик термометра будет колебаться от -1 до +1 градуса. Ветер – восточный, северо-восточный умеренный.

Добавим, ноябрь в Северной столице оказался более сухим и теплым, чем обычно. Температура воздуха в среднем составила +2,8 градуса. Это выше нормы на 2,7 градуса. При этом количество осадков составило только 33% от нормы.

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