Lifan отзывает почти 2 тыс. авто Myway

Китайский автопроизводитель Lifan отзывает почти 2 тыс. автомобилей Myway в России. Об этом в среду сообщили в Росстандарте.
Отзыву подлежат автомобили, которые были куплены с сентября 2018 года по настоящее время. У этих автомобилей может повредиться силовой предохранитель генератора из-за скачков температур. При этом результатом станет разрядка аккумулятора, все остальные системы будут работать в штатном режиме. На автомобилях планируют заменить предохранитель генератора.
По итогам ноября в России было продано почти 13,8 тыс. автомобилей Lifan. В ноябре – 1 тыс. Продажи Lifan в ноябре упали на 37%.
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