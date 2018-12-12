Lifan отзывает почти 2 тыс. авто Myway У них проблемы с предохранителем генератора

Китайский автопроизводитель Lifan отзывает почти 2 тыс. автомобилей Myway в России. Об этом в среду сообщили в Росстандарте.

Отзыву подлежат автомобили, которые были куплены с сентября 2018 года по настоящее время. У этих автомобилей может повредиться силовой предохранитель генератора из-за скачков температур. При этом результатом станет разрядка аккумулятора, все остальные системы будут работать в штатном режиме. На автомобилях планируют заменить предохранитель генератора.

По итогам ноября в России было продано почти 13,8 тыс. автомобилей Lifan. В ноябре – 1 тыс. Продажи Lifan в ноябре упали на 37%.