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12.12.18 / 17:33 Новости / Россия и мир

РЖД получит почти 55 млрд рублей на модернизацию ж/д инфраструктуры

И реализацию других проектов

Правительство РФ увеличило уставной капитал ОАО «Российские железные дороги» на 54,88 млрд рублей для модернизации ж/д инфраструктуры. Соответствующее постановление размещено на сайте кабмина в среду.

Согласно документу, из этой суммы порядка 20 млрд рублей направят на модернизацию инфраструктуры Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и Транссиба. Еще 33,82 млрд рублей – на другие инфраструктурные проекты. В частности, на развитие Московской железной дороги.

Кроме того, более 1 млрд рублей составляет вклад РФ в уставной капитал РЖД в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала. Отмечается, что средства выделят из федерального бюджета.

Ранее правительство увеличивало уставной капитал РЖД в апреле. Сумма – порядка 25,9 млрд рублей. Тогда деньги в том числе выделяли на развитие Московского транспортного узла и Красноярской железной дороги, а также строительство ВСМ «Москва — Казань».

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