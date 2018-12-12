ЗакС в первом чтении разрешил самовыдвиженцам баллотироваться на пост губернатора Выборы пройдут в сентябре 2019 года

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло законопроект, который разрешает самовыдвиженцам баллотироваться на пост губернатора. Решение принято на заседании в среду.

Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков заявил «Интерфаксу», что документ направлен на привидение регионального законодательства в соответствие с федеральным. Согласно принятому законопроекту, самовыдвиженец должен будет подать уведомление в Горизбирком и собрать в свою поддержку подписи 2% избирателей. Это около 70 тыс. человек. Также кандидат должен будет получить подписи муниципальных депутатов.

Напомним, законопроект внесли в ЗакС в ноябре. По мнению депутата Бориса Вишневского, изменения вносят из-за того, что «Александр Беглов боится выдвигаться от «Единой России». Врио главы города Александр Беглов официально не заявлял о своем намерении выдвигаться в губернаторы. Он заявил, что при принятии решения учтет мнение горожан.