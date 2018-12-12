Все новости

12.12.18 / 19:17 Без рубрики

ЗакС в первом чтении разрешил самовыдвиженцам баллотироваться на пост губернатора

Выборы пройдут в сентябре 2019 года

Фото АБН

Законодательное собрание Петербурга в первом чтении приняло законопроект, который разрешает самовыдвиженцам баллотироваться на пост губернатора. Решение принято на заседании в среду.

Представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков заявил «Интерфаксу», что документ направлен на привидение регионального законодательства в соответствие с федеральным. Согласно принятому законопроекту, самовыдвиженец должен будет подать уведомление в Горизбирком и собрать в свою поддержку подписи 2% избирателей. Это около 70 тыс. человек. Также кандидат должен будет получить подписи муниципальных депутатов.

Напомним, законопроект внесли в ЗакС в ноябре. По мнению депутата Бориса Вишневского, изменения вносят из-за того, что «Александр Беглов боится выдвигаться от «Единой России». Врио главы города Александр Беглов официально не заявлял о своем намерении выдвигаться в губернаторы. Он заявил, что при принятии решения учтет мнение горожан.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

113 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.