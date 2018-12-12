ЗакС окончательно утвердил повышение штрафов за выход на лед ДО 5 тыс. рублей

Петербургские депутаты проголосовали во втором и третьем чтении за ужесточение штрафов за выход на лед в запрещенный период. Законопроект народные избранники рассмотрели в среду.

С инициативой выступил глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко. Помимо выхода на лед ногами, законопоект касается и выезда на лед на транспортных средствах. Штраф вырастет до 5 тыс. рублей.

Отметим, Александр Тетердинко неоднократно выступал с запретительными инициативами. По его предложению была ограничена продажа алкоголя в связи с праздником «Алые паруса». Также установлены штрафы за отсутствие в питейных заведениях Петербурга «в наглядной и доступной форме» предупреждающих табличек о возрастном ограничении.