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12.12.18 / 12:02 Новости / Петербург и Ленобласть

ЗакС окончательно утвердил повышение штрафов за выход на лед

ДО 5 тыс. рублей

Фото АБН

Петербургские депутаты проголосовали во втором и третьем чтении за ужесточение штрафов за выход на лед в запрещенный период. Законопроект народные избранники рассмотрели в среду.

С инициативой выступил глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко. Помимо выхода на лед ногами, законопоект касается и выезда на лед на транспортных средствах. Штраф вырастет до 5 тыс. рублей.

Отметим, Александр Тетердинко неоднократно выступал с запретительными инициативами. По его предложению была ограничена продажа алкоголя в связи с праздником «Алые паруса». Также установлены штрафы за отсутствие в питейных заведениях Петербурга «в наглядной и доступной форме» предупреждающих табличек о возрастном ограничении.

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