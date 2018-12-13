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13.12.18 / 09:45 Новости / Россия и мир

СМИ: «Роснефть» предложила отдать трубопровода в собственность нефтяникам

В настоящий момент естественным монополистом во владении нефтепроводами является "Транснефть"


«Роснефть» предложила отдать нефтяным компаниям права собственности на магистральные нефтепровода и нефтепродуктопровода. Об этом накануне стало известно из соответствующей поправки в законопроект «О магистральном трубопроводном транспорте нефти и нефтепродуктов».

Для этого предложено ввести понятия — трубопровода общего и необщего пользования, пишет РБК. Таким образом, магистральными нефтепроводами общего пользования сможет владеть государство или «Транснефть», которая является монополистом в этом вопросе. А остальные отдать в собственность зарегистрированные в РФ лицам, в том числе и нефтяникам.

Поправки подготовлены вместе со специалистами «Роснефти, передает РБК слова официального представителя «Транснефти» Игоря Демина. А в пресс-службе «Роснефти» подтвердили внесения поправки, однако комментировать их значения не стали.

Кроме этого документ запрещает «Транснефти» прокачивать по магистральным трубопроводам общего пользования сырье для технических нужд, а также отказывать в транспортировке из-за низкого качества нефти. А при отсутствии технической возможности прокачивать сырье организация обязана будет возместить убытки нефтяным компаниям.

Поправки обсудили на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака вместе с профильными ведомствами, «Транснефтью» и нефтяниками. Уточняется, что участники встречи к компромиссу пока не пришли.

Отметим, в первом полугодии текущего года чистая прибыль «Транснефти» снизилась на 19%. За первые шесть месяцев 2018 года ее прибыль достигла 92,07 млрд рублей. Однако выручка выросла на 5% и составила 463,3 млрд рублей. Операционная прибыль упала на 3,3% до уровня 121,37 млрд рублей.

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