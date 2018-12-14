Спрос на бонды «Газпрома» в Японии превысил предложение Международные инвесторы приобрели 15% облигаций

Спрос на бонды «Газпрома» в иенах превысил предложение в Японии более чем на 15 млрд иен. Об этом в пятницу первый вице-президент «Газпромбанка» Денис Шулаков.

Ранее «Гзпром» разместил облигации на 65 млрд иен ($574 млн) под гарантию японского банка международного сотрудничества JBIC сроком на 10 лет, передает ТАСС. По итогам торгов заявки подали 24 инвестора. Общий спрос составил более 80 млрд иен, а ставка купона – 1,01%. В результате около 85% облигаций приобрели японские инвесторы, остальные 15% — международные.

Шулаков отметил, что это минимальная ставка купона в номинальном выражении среди всех текущих еврооблигаций «Газпрома». Также это самая низкая ставка среди всех российских эмитентов на международном рынке.

Отметим, компания стала первой из российских эмитентов, разместившей локальный выпуск на японском рынке под гарантию JBIC. В ноябре британские инвесторы приобрели 30% евробондов «Газпрома». Сумма облигаций составила 1 млрд евро. Бонды рассчитаны на пять лет.