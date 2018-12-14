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14.12.18 / 11:47 Новости / Россия и мир

На «Яндекс.Маркете» появился раздел с ценами на алкоголь

Но продажа его запрещена российскими законами

бельгия пивоНа платформе «Яндекс.Маркет» появился раздел с ценами на алкогольные напитки. Первым об этом в пятницу написал РБК.

В каталоге приведены также контакты продавцов, но не сайты, а только номера телефонов. Как пишет издание, тестирование раздела началось на этой неделе, оно продлится до конца I квартала 2019 года.

В настоящий момент на «Яндекс.Маркете» представлены компании L-Wine. Simple, Drinx и «Винум». В дальнейшем количество партнеров будет расти, пообещали в компании.

При этом купить напитки на платформе нельзя, так как продажа алкоголя в онлайн в России запрещена. Чтобы просмотреть каталог, пользователю также необходимо подтвердить, что он совершеннолетний.

Напомним, в начале этого года министерство финансов предложило разрешить продажу алкоголя в интернете с 2019 года. Снятие ограничений планируют проводить в два этапа: сначала разрешат продажу некоторых вин, шампанского, пива, сидра, медовухи, а уже через год – крепких напитков. Кроме того, было принято решение, что на первом этапе право продавать алкоголь в интернете получат производители спиртного и оптовые компании, в то время как розница — только с 2022 года. Пока что эти поправки так и не утверждены.

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