Игорь Албин стимулирует жилищное строительство в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин намерен стимулировать жилищное строительство в городе. Об этом он заявил на церемонии «Самые влиятельные люди Петербурга» по версии издания «Фонтанка.Ру» и журнала «Город 812», где Албин был назван самым влиятельным чиновником в Северной столице.
Он уже пообещал, что до 2030 года город получит 24 млн кв. м нового жилья. Албин призвал строительные компании, работающие в Петербурге, самостоятельно создавать объекты инфраструктуры в районах возведения новых жилых комплексов. И пообещал, что «городское правительство возместит им часть затрат».
Также он отметил, что главная задача властей на сегодняшний день – это сокращение аварийного жилого фонда в городе. На эти цели Смольный выделил в 2019 году 1,5 млрд рублей.
По словам Албина, взаимодействие между застройщиками и Смольным будет проходить через Фонд социальных обязательств застройщиков. Это обеспечит прозрачный документооборот, а также снизит финансовую нагрузку на бюджет города.
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