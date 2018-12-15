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15.12.18 / 16:01 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Игорь Албин стимулирует жилищное строительство в Петербурге

Обещает, что к 2030 году город получит 24 млн кв. м жилья

Фото АБН

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин намерен стимулировать жилищное строительство в городе. Об этом он заявил на церемонии «Самые влиятельные люди Петербурга» по версии издания «Фонтанка.Ру» и журнала «Город 812», где Албин был назван самым влиятельным чиновником в Северной столице.

Он уже пообещал, что до 2030 года город получит 24 млн кв. м нового жилья. Албин призвал строительные компании, работающие в Петербурге, самостоятельно создавать объекты инфраструктуры в районах возведения новых жилых комплексов. И пообещал, что «городское правительство возместит им часть затрат».

Также он отметил, что главная задача властей на сегодняшний день – это сокращение аварийного жилого фонда в городе. На эти цели Смольный выделил в 2019 году 1,5 млрд рублей.

По словам Албина, взаимодействие между застройщиками и Смольным будет проходить через Фонд социальных обязательств застройщиков. Это обеспечит прозрачный документооборот, а также снизит финансовую нагрузку на бюджет города.

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