Все новости

15.12.18 / 13:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Силуанов сообщил о возможном введении моратория на проверки самозанятых

Не на все проверки

Фото АБН

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о возможном введении моратория на проверки самозанятых. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

Это поможет в легализации самозанятых и сохранении их уровня работы, передает ТАСС слова министра. Силуанов уточнил, что мораторий не будет распространять на проверки, касающиеся угрозе жизни и здоровью граждан. Глава ведомства отметил, что необходимо создать условия для легкой регистрации самозанятых. Также у них не должно возникать проблем по взаимодействию с отчетностью, налоговыми службами и взаимодействию с администрацией.

С предложением об установке моратория на проверки самозанятых выступило правительство Татарстана. Глава региона Рустам Минниханов заявил, что надо поощрять легализацию самозанятых.

Напомним, в России решили ввести особый налоговый режим для самозанятых. Со следующего года эксперимент по нему начнется в нескольких регионах. Среди них – Татарстан. Эксперимент продлится до 2028 года.

Метки: , , ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

114 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.