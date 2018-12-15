Силуанов сообщил о возможном введении моратория на проверки самозанятых Не на все проверки

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о возможном введении моратория на проверки самозанятых. Соответствующее заявление он сделал в субботу.

Это поможет в легализации самозанятых и сохранении их уровня работы, передает ТАСС слова министра. Силуанов уточнил, что мораторий не будет распространять на проверки, касающиеся угрозе жизни и здоровью граждан. Глава ведомства отметил, что необходимо создать условия для легкой регистрации самозанятых. Также у них не должно возникать проблем по взаимодействию с отчетностью, налоговыми службами и взаимодействию с администрацией.

С предложением об установке моратория на проверки самозанятых выступило правительство Татарстана. Глава региона Рустам Минниханов заявил, что надо поощрять легализацию самозанятых.

Напомним, в России решили ввести особый налоговый режим для самозанятых. Со следующего года эксперимент по нему начнется в нескольких регионах. Среди них – Татарстан. Эксперимент продлится до 2028 года.