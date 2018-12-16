Все новости

16.12.18 / 11:35 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Суд в Петербурге продлил задержание вице-губернатора Псковской области по делу о взятке

Он вину не признал

исаакий судПриморский районный суд Петербурга продлил на 72 часа задержание вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом накануне сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В пресс-службе уточнили, что время дано защите на предоставление доказательств необоснованности ареста. Кузнецов вину не признал.

Добавим, о задержании замглавы Псковской области Александра Кузнецова стало известно в пятницу. По версии следствия, в 2011 году супруга Кузнецова договорилась о покупке жилого дома с исполнительным директором ООО «ВестСтрой» Очневым за 6,35 млн рублей, рассказали в пресс-службе судов. Компания занималась строительством дома. После этого Кузнецова якобы оплатила 5 млн рублей по договору. Оставшиеся 1,35 млн рублей Кузнецов потребовал от Очнева не взимать с супруги, пообещав взамен поспособствовать в заключении контрактов при госзакупках, а также «при разрешении иных проблемных вопросов», полагает следствие.

В результате, считают правоохранители, «Вест-Строй» с помощью Кузнецова получила госконтракт на строительство лечебного корпуса ГБУЗ «Струго-Красненская РБ». В 2013 году ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства» и компания подписали контракт более чем на 40 млн рубле, добавили в пресс-службе.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.