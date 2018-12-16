Суд в Петербурге продлил задержание вице-губернатора Псковской области по делу о взятке Он вину не признал

Приморский районный суд Петербурга продлил на 72 часа задержание вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова, которого обвиняют в получении взятки (ч.6 ст.290 УК РФ). Об этом накануне сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В пресс-службе уточнили, что время дано защите на предоставление доказательств необоснованности ареста. Кузнецов вину не признал.

Добавим, о задержании замглавы Псковской области Александра Кузнецова стало известно в пятницу. По версии следствия, в 2011 году супруга Кузнецова договорилась о покупке жилого дома с исполнительным директором ООО «ВестСтрой» Очневым за 6,35 млн рублей, рассказали в пресс-службе судов. Компания занималась строительством дома. После этого Кузнецова якобы оплатила 5 млн рублей по договору. Оставшиеся 1,35 млн рублей Кузнецов потребовал от Очнева не взимать с супруги, пообещав взамен поспособствовать в заключении контрактов при госзакупках, а также «при разрешении иных проблемных вопросов», полагает следствие.

В результате, считают правоохранители, «Вест-Строй» с помощью Кузнецова получила госконтракт на строительство лечебного корпуса ГБУЗ «Струго-Красненская РБ». В 2013 году ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства» и компания подписали контракт более чем на 40 млн рубле, добавили в пресс-службе.