Колокольню высотой 72 м могут построить возле Пискаревского кладбища Снаружи она будет украшена тремя иконами

Благотворительный фонд имени Погосяна Грачьи Мисаковича подготовил проект часовни-колокольни высотой 72 м со смотровой площадкой и мультимедийным залом. Об этом в понедельник сообщил президент фонда Грачья Погосян.

Колокольню планируется построить напротив Пискаревского мемориального кладбища на оси монумента Мать-Родина за проспектом Непокоренных, передает «Петербургский дневник». Одну из наружных сторон планируется украсить иконой Казанской Божьей Матери, другие – Александра Невского и Равноапостольного князя Владимира. Мультимедийный зал и музей расположатся внизу здания.

По словам Погосяна, фонд проводит большую работу для реализации проекта. Погосян выразил надежду на то, что к 75-летию освобождения города от блокады место строительства будет освящено, заложат первый камень и появятся стенды с эскизами часовни. Он добавил, что фонд готов к обсуждению, и что в проекте могут появиться изменения. Идея получила благословение митрополита Петербургского и Ладожского Варсонофия.

Отметим, в конце января текущего года в сквере на площади Мужества в Петербурге появился памятник блокадникам «Мужеству ленинградцев. Идея установки памятника принадлежит благотворительному фонда Грачьи Погосяна. Закладной камень заложили еще в 2006 году. Автором скульптуры выступил Евгений Ротанов.