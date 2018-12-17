Все новости

17.12.18 / 14:02 Новости / Петербург и Ленобласть

Суд не признал туроператора «Матрешка Тур» банкротом

Сумма исковых требований составила 360,7 тыс. рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не стал рассматривать иск о признании туроператора «Матрешка Тур выездной туризм» банкротом. Об этом в понедельник сообщили в Ассоциации туроператоров.

Иск подавал ООО «МК Сервис» в сентябре этого года. Сумма исковых требований составила 360,7 тыс. рублей. После итогового заседания 5 декабря суд не счет достаточными доводы истца. При этом заявителю дается 10 дней для обжалования.

Эксперты считают, что «МК Сервис» не хватило доказательств в подтверждение наличия задолженности. Кроме того, такое же заявление подал конкурсный управляющий «Палладиум» Александр Юданов. Сумма требований составила около 350 тыс. рублей. Дату заседания пока не назначили.

Получить страховое возмещение у «Матрешка Тур» не получится. У страховщика туроператора «Якорь» в ноябре отозвали лицензию.

Напомним, «Матрешка-тур» закрылся летом текущего года. Однако компания продолжала реализовывать путевки. На момент закрытия у туроператора остались невыполненные обязательства перед партнерами и клиентами. В ноябре суд взыскал с компании более 200 тыс. рублей в пользу двух пенсионеров.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,146 seconds.