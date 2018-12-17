Суд не признал туроператора «Матрешка Тур» банкротом Сумма исковых требований составила 360,7 тыс. рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти не стал рассматривать иск о признании туроператора «Матрешка Тур выездной туризм» банкротом. Об этом в понедельник сообщили в Ассоциации туроператоров.

Иск подавал ООО «МК Сервис» в сентябре этого года. Сумма исковых требований составила 360,7 тыс. рублей. После итогового заседания 5 декабря суд не счет достаточными доводы истца. При этом заявителю дается 10 дней для обжалования.

Эксперты считают, что «МК Сервис» не хватило доказательств в подтверждение наличия задолженности. Кроме того, такое же заявление подал конкурсный управляющий «Палладиум» Александр Юданов. Сумма требований составила около 350 тыс. рублей. Дату заседания пока не назначили.

Получить страховое возмещение у «Матрешка Тур» не получится. У страховщика туроператора «Якорь» в ноябре отозвали лицензию.

Напомним, «Матрешка-тур» закрылся летом текущего года. Однако компания продолжала реализовывать путевки. На момент закрытия у туроператора остались невыполненные обязательства перед партнерами и клиентами. В ноябре суд взыскал с компании более 200 тыс. рублей в пользу двух пенсионеров.