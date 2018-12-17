СМИ: «Роснефть» закроет московский офис «Башнефти» В здание переедут сотрудники «Роснефти»

Компания «Роснефть» закроет московский офис «Башнефти»до середины марта 2019 года. Об этом в понедельник со ссылкой на источники пишет РБК.

Как рассказали изданию сотрудники московского подразделения «Башнефти», они получили предложение переехать в Уфу с компенсацией за переезд или уволиться с выплатами по Трудовому кодексу. Всего в Москве у «Башнефти» работало 300 сотрудников.

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев подтвердил информацию и назвал эти действия «максимально мягкой оптимизацией». «Компании не нужно представительство «Башнефти» в Москве», — сказал Леонтьев. В офис компании на 1-ой Тверской-Ямской улице переедут подразделения «Роснефти».

Как поясняет РБК, с 2016 года, когда «Башнефть» перешла под контроль «Роснефти», в Москве находилось руководство компании и все ее ключевые департаменты. Также ранее СМИ писали, что в августе один из этажей офиса «Башнефти» в Москве был выделен для председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шредера, экс-канцлера Германии.

В 2016 году «Роснефть» полностью сменила руководство «Башнефти». Компанию тогда возглавил на тот момент вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин. На прошлой неделе он сказал, что члены совета директоров «Башнефти» не будут получать вознаграждение за эту работу. При этом большинство членов совета директоров – вице-президенты «Роснефти».